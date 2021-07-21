В «Спартаке» стало на одного легионера меньше

|
21 Июля 2021, 21:22,
|
|
Николоз Кутателадзе, нападающий московского «Спартака», больше не считается в клубе легионером. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
После снятия с игрока статуса легионера, он больше не попадает под правила лимита на иностранных игроков в РПЛ. До этого футболист значился как грузинский.
В прошлом сезоне Николоз Кутателадзе провел 26 матчей за вторую команду Спартака в лиге ФНЛ-2, отметившись 11 голами и 5 голевыми передачами.
Новый сезон «Спартак» начнет матчем с казанским «Рубином», с которым уже встречался на предсезонном турнире кубка «Матч Премьер».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Спартак Москва, РФС, Николоз Кутателадзе