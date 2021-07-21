В «Спартаке» стало на одного легионера меньше

Николоз Кутателадзе, нападающий московского «Спартака», больше не считается в клубе легионером. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

После снятия с игрока статуса легионера, он больше не попадает под правила лимита на иностранных игроков в РПЛ. До этого футболист значился как грузинский.

В прошлом сезоне Николоз Кутателадзе провел 26 матчей за вторую команду Спартака в лиге ФНЛ-2, отметившись 11 голами и 5 голевыми передачами.

Новый сезон «Спартак» начнет матчем с казанским «Рубином», с которым уже встречался на предсезонном турнире кубка «Матч Премьер».