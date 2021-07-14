В «Рубине» прокомментировали возможный трансфер Дзагоева

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи о возможном переходе в команду полузащитника Алана Дзагоева.

По словам Яровинского «Спорт-Экспрессу», вести переговоры с игроком за спиной у ЦСКА было бы некрасиво. Яровинский также отметил, что «Рубин» не интересуется игроком, тем самым опровергнув информацию о возможном трансфере футболиста.

Напомним, у Дзагоева завершился контракт с московским ЦСКА, но Алан провел предсезонный сбор с командой. Футболист в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента.

Для «Рубина» новый сезон начнется противостоянием с серебряным призером прошлой кампании РПЛ – московским «Спартаком» 24 июля.