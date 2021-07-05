Слуцкий: «При формировании состава держим в голове возможный уход Кварацхелии»

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05 Июля 2021, 21:56,
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского поединка с «Уралом» (3:1) высказался о возможных изменениях в составе команды.
В частности, тренер в интервью клубному сайту отметил возможный уход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, сказав, что это не мешает команде, но в клубе держат это в голове.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия рассчитывает на переезд в другую команду, а игроком интересуется множество клубов Европы.
Грузинский полузащитник в общей сложности отыграл за казанский клуб 51 матч, отметившись 13 голами и 7 голевыми пасами. Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Хвича Кварацхелия