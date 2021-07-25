Кавазашвили: «Спартак» возрождается с приходом Витории»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили остался доволен качеством футбола в исполнении «Спартака» в первом матче сезона против «Рубина», несмотря на поражение москвичей 0:1.

«Был приятно удивлён увиденным. «Спартак» изменился в лучшую сторону. Они играли в тот красивый футбол, который мы, болельщики, мечтали увидеть! Этот проигрыш – всего лишь случай, им просто не повезло», - сказал в общении со «Спорт-Экспресс» специалист.

Кавазашвили убеждён, что преображение «Спартака» - заслуга нового главного тренера команды – Руя Витории: «Мы видим, что команда возрождается с приходом португальца. Мы застоялись в грязи, нам нужно движение».

Следующим соперником «красно-белых» в Премьер-лиге станут «Крылья Советов».