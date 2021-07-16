Ребров: «Многие понимают выражение «гадать при пенальти» слишком буквально»

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16 Июля 2021, 00:45,
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Российский голкипер московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал пост в своем блоге Sports.ru, в котором поделился своим секретом отражения ударов с пенальти.
По словам Реброва, суть отражения ударов с одиннадцати метров состоит в том, чтобы правильно подгадать момент и броситься в один из углов ворот тогда, когда оппонент уже не сможет изменить своего решения. Также Ребров отметил, что многие воспринимают фразу «гадать при пенальти» слишком буквально.
Артём Ребров выступает за «Спартак» с 2014 года. Всего в составе команды голкипер защищал ворота в 104 матчах. Футболиста также один раз вызывали в сборную России
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Спартак Москва, Сборная России, Артём Ребров