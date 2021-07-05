«Спартак» отказал нескольким российским клубам в аренде Игнатова

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов мог покинуть команду и на правах аренды перейти в другой клуб. Однако «Спартак» отклонил все предложения по игроку. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, главный тренер «красных» Руй Витория верит в игрока и не собирается отпускать его. Сам Михаил хочет побороться за место в стартовом составе клуба.

Большую часть прошлого сезона игрок провел во второй команде «Спартака». В минувшей кампании ФНЛ полузащитник провел 30 игр, в которых отметился 11 голами и пятью голевыми передачами.

В настоящее время «Спартак» готовится к старту предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.