Траньков не ждёт многого от «Зенита» в Лиге чемпионов

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25 Июля 2021, 17:36,
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Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков в интервью Sport24 рассказал о своих ожиданиях от выступления питерского «Зенита» в групповом этапе наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов.
Траньков отметил, что с лимитом на легионеров, существующим на сегодняшний день, от команды в еврокубках ничего ждать не стоит.
Также Максим Траньков считает, что в сезоне 2021-22 московский «Спартак» «запросто» может навязать конкуренцию «Зениту» за титул чемпиона страны.
Траньков также добавил, что игроки «Зенита» с каждым годом становятся всё более возрастными, и поддерживать прежний уровень им становится всё сложнее.
В первом туре РПЛ «Зенит» добыл волевую победу над «Химками» (3:1), а «Спартак» минимально уступил казанскому «Рубину» (0:1).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Рубин, Химки, РПЛ