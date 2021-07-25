Траньков не ждёт многого от «Зенита» в Лиге чемпионов

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков в интервью Sport24 рассказал о своих ожиданиях от выступления питерского «Зенита» в групповом этапе наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов.

Траньков отметил, что с лимитом на легионеров, существующим на сегодняшний день, от команды в еврокубках ничего ждать не стоит.

Также Максим Траньков считает, что в сезоне 2021-22 московский «Спартак» «запросто» может навязать конкуренцию «Зениту» за титул чемпиона страны.

Траньков также добавил, что игроки «Зенита» с каждым годом становятся всё более возрастными, и поддерживать прежний уровень им становится всё сложнее.

В первом туре РПЛ «Зенит» добыл волевую победу над «Химками» (3:1), а «Спартак» минимально уступил казанскому «Рубину» (0:1).