Черевченко не согласен с Семаком: «Я бы не сказал, что «Зенит» не в форме»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я помню последний матч команды на Кубке Париматч Премьер, и там вот явно даже не хватало футболистов даже для полноценной заявки. Как обстоят дела с травмированными, с теми, кто получал повреждения?

- Больных никого нету, все живы-здоровы. Единственное, проблема с теми, кто пропускал последнюю игру на этом турнире, те только три дня в общей группе потренировались.

- Понятно, что результаты в контрольных матчах - далеко не самое главное, но нет ли опасения, что негативные результаты могут как-то негативно повлиять на команду психологически?

- Да нет, мы про это уже забыли, не живем прошлым, а настоящим и будущим.

- Учитывая то, как команда провела вторую часть прошлого сезона, какая цель была поставлена перед командой на этот чемпионат? Было ли названо какое-то место или место в первой десятке или восьмерке?

- Пока конкретики никакой не было. Мы самое главное ждем усиления. Это то, что меня больше всего волнует.

- Вы об этом говорили на Кубке Париматч Премьер. Какие линии в большей степени нуждаются в усилении?

- В большей степени усиление нужно в атаку. Перед новым сезоном у нас 9 человек ушли из команды. Это как бы почти заново приходится строить команду. Новички еще не адаптированы. Пришел со Словении футболист, 20 лет, он молодой еще, нужно привыкать к скоростям, все-таки чемпионат Словении немножко другой. Себаи из Турции, там тоже будут проблемы у команды. Он тоже долго не играл, не тренировался, есть над чем подумать.

- Может ли сегодня «Химкам» сыграть на руку, что играете с чемпионом, с «Зенитом», уже в первом туре? Когда сильный соперник явно находится не в лучшей форме и лучших кондициях. Это может стать дополнительным шансом?

- Я бы не сказал, что «Зенит» не в форме. Он считается одним из фаворитов, я считаю, чемпионата России. Я думаю, что и в Лиге чемпионов они хорошо выступят. Там состав, что ни игрок, то игрок сборной.

- Я имею ввиду сегодняшний день, потому что только что Сергей Семак сказал, что команда в неидеальной форме, много сборников в разное время приехали.

- Я в том плане, что я говорю про матч за Суперкубок, когда они играли с «Локомотивом», я бы не сказал. Каждый тренер хитрит немножко по-своему.