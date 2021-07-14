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Черевченко высказался по поводу ухода из «Химок» Мирзова

14 Июля 2021, 23:07,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мнением об уходе из команды полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом сообщает Sport24.

По словам Черевченко, у «Химок» есть и другие футболисты, и команда постарается перестроить игру после возвращения Мирзова в московский «Спартак». Тренер также пожелал Мирзову успехов в «Спартаке» и иронично выразил надежду на возвращение игрока в «Химки».

В минувшем сезоне Резиуан Мирзов выступал за «Химки» на правах аренды. За клуб футболист провел 20 матчей и записал в свой актив 6 забитых мячей и два голевых паса.

Новый сезон «Химки» начнут матчем с чемпионом России - «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Резиуан Мирзов
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Комментарии (1)
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0
779
14 Июля 2021, 23:22

Зря он сжёг мосты. Нет никакой гарантии для Мирзова места в Спартаке, несмотря на все старания.

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