Черевченко высказался по поводу ухода из «Химок» Мирзова

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мнением об уходе из команды полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом сообщает Sport24.

По словам Черевченко, у «Химок» есть и другие футболисты, и команда постарается перестроить игру после возвращения Мирзова в московский «Спартак». Тренер также пожелал Мирзову успехов в «Спартаке» и иронично выразил надежду на возвращение игрока в «Химки».

В минувшем сезоне Резиуан Мирзов выступал за «Химки» на правах аренды. За клуб футболист провел 20 матчей и записал в свой актив 6 забитых мячей и два голевых паса.

Новый сезон «Химки» начнут матчем с чемпионом России - «Зенитом».