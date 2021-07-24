Набиуллин: «Мой кумир – Марсело»

Новый защитник «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал о секрете своей взрывной скорости в интервью клубной пресс-службе.

«Моя главная мотивация – играть, показать себя. «Химки» - серьёзный клуб, который провёл хороший сезон в Премьер-лиге. Одна из моих целей – попасть в сборную», - сказал новый 11-й номер «Химок».

Латераль утверждает, что он много работал над своей взрывной скоростью: «Меня тренеры просили больше бегать. В этом компоненте прибавляешь, когда не халтуришь. После операции мне советовали закачивать проблемные места».

Также крайний деф поведал, за кем из профессиональных футболистов он активно следит: «Подписан на Марсело. Он мой кумир».