Черевченко: «У нас отсутствует конкуренция в команде, полностью»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Для первой игры хорошую игру показали обе команды, особенно первый тайм. Но класс есть класс. Исполнительское мастерство все-таки было, есть и будет всегда. «Зенит» доминировал, контролировал игру и создавал моменты, но мы проиграли матч за 4 минуты. В перерыве попросили ребят, чтобы выше встречали, потому что это не дает свои плоды, когда в штрафной площади сидим.

Так, для первой игры я доволен содержанием, но не качеством. Есть над чем работать, плюс скажу, что у нас отсутствует конкуренция в команде, полностью. Кроме средней линии.