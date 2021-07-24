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Дриусси близок к уходу из «Зенита»

24 Июля 2021, 18:50,
ФК «Зенит» договорился со своим аргентинским легионером Себастьяном Дриусси о его возможном уходе из команды.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» оповестила о том, что 25-летний нападающий может самостоятельно выкупить собственный контракт.

Прежде в СМИ активно публиковалась информация о том, что аргентинец близок к отъезду за океан. Вероятно, его карьера продолжится в престижной североамериканской лиге МЛС.

Себастьян Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. За это время он успел провести за команду с берегов Невы 138 поединков, отличившись 25 голами и 28 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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