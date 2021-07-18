Агент Мамманы высказался по поводу возможного возвращения игрока в «Сочи»

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18 Июля 2021, 18:45,
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Агент оборонца питерского «Зенита» Эмануэля Мамманы в интервью Sport24 высказал свое мнение о слухах, связывающих его клиента с возвращением в «Сочи», в котором защитник провел прошлый сезон на правах аренды.
По словам Регеры, агента игрока, шанс на переход Мамманы в «Сочи» есть, но говорить о состоявшейся сделке пока рано.
Эммануэль Маммана стал игроком «Зенита» в 2017 году. В чемпионате России Маммана сыграл за «Зенит» всего 25 матчей. Контракт игрока с питерским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Для «Зенита» сезон в РПЛ начнется матчем против «Химок» 24 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Зенит, Сочи, Трансферы футбола - лето 2021, Эмануэль Маммана