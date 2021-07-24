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Семак: «Химки» практически в боевом составе, нет выбывших, травмированных, все готовы»

24 Июля 2021, 17:42,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Зенита» достаточно много сборников. Понятно, что кто-то начинал работу с командой с самого начала сборов, кто-то приехал позже, кто-то еще позже, кто-то участвовал в крупных турнирах. Как бы вы в среднем оценили состояние команды, удалось ли всех привести в общую функциональную готовность?

- Конечно, нет. Еще недостаточно времени прошло с приезда наших сборников. Кто-то готов лучше, кто-то - хуже. Барриос только-только присоединился к нам, Малком уехал, поэтому, конечно, есть определенные вопросы. Через тренировки и матчи будем набирать нашу форму и лучшие функциональные кондиции.

- Сегодня нет Барриоса, Дриусси и Малкома. В запасе очень много молодых футболистов. Насколько это будет осложнять управление командой во время матча, насколько молодые готовы выходить в критической ситуации и менять игру в лучшую сторону?

- Сложно говорить о том, что молодые готовы выходить в критической ситуации, но они готовы играть, самое важное. Количество игроков в заявке, такие реалии. Ждем тех игроков, которых сейчас нет. Посмотрим, получится ли у нас еще кого-то взять.

- Ждете ли вы новичков, если да, то когда?

- Ждем. Когда - не могу ответить на ваш вопрос. К сожалению, это не от меня зависит.

- Первый тур - это всегда непросто с точки зрения подготовки к сопернику. Вы наверняка смотрели как «Химки» выступали на Кубке Париматч Премьер. Как бы вы оценили эту команду, у которой тоже свои серьезные проблемы, с результатом по крайней мере?

- Что касается подготовки, не нужно следить за результатом, а нужно следить за готовностью. Команда сейчас практически в боевом составе, нет выбывших, травмированных, все готовы. Тот состав, который был, по большей части он остался, плюс команда усилилась игроками, которых сегодня увидим в первый раз в нашем чемпионате России. Посмотрим, насколько они усилят игру команды.  Думаю, «Химки» всё всем показали, это хорошая крепкая команда, которая отлично провела вторую часть прошлого чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Химки, Сергей Семак
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