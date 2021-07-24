Оздоев травмировался в матче первого тура РПЛ

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24 Июля 2021, 17:52,
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Магомед Оздоев, полузащитник «Зенита», был вынужден досрочно завершить игру против «Химок».
Центральный полузащитник петербуржцев завершил участие в игре первого тура Тинькофф РПЛ. Оздоев получил травму в самом дебюте выездного матча против «Химок» и был вынужден воспользоваться медицинской помощью. Уже на 12-ой минуте первого тайма хавбэк гостей ушёл с поля.
Сергей Семак был вынужден сделать раннюю замену. Вместо травмированного футболиста на поле в составе «сине-бело-голубых» вышел Кирилл Кравцов.Текстовая трансляция матча «Химки» - «Зенит» доступна на сайте Liveresult.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Зенит, Химки, Магомед Оздоев