Семак: «Поставили себя в сложную ситуацию, но с честью из неё вышли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы же говорили до игры, что многие не в оптимальном своем состоянии и через матчи должны прибавлять. Те игроки, которые полноценно прошли предсезонную подготовку, лучше выглядят функционально. Ребята, которые приехали позже, но через матчи мы должны всех подводить в оптимальное состояние. Понятно, что игра складывалась для нас непросто, но нужно забивать первыми, тогда легче игра складывается, команда раскрывается, и играть проще. Но сами не забили, еще и пропустили в первом тайме, поэтому поставили себя в сложную ситуацию, но с честью из нее вышли. Ребята молодцы, добыли волевую победу, с чем их и поздравляю.

Что касается второго тайма, вообще были какие-то неплохие моменты, игра пока не смотрится цельно, это тоже понятно по разным причинам. Так, были неплохие моменты. Сказали ребятам, что нужно играть быстрее, нужно думать и работать больше. Понятно, что психологически сложно некоторым включаться в чемпионат, но другого пути нет. У нас никогда не было и не будет легких матчей, нам нужно играть на максимуме своих возможностей, и тогда все будет хорошо.