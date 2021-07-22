«Приоденься!» Российские клубы разочаровали формами на новый сезон

Российские клубы накануне старта нового чемпионата представили формы, которые в целом вызвали разочарование. Ни у одной команды не будет ничего интересного. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

В России есть поговорка, что встречают по одёжке. Если её применить к российским клубам в этом сезоне, то почти ото всех хочется отвернуться. Над «Сочи», «Крыльями Советов» и «Краснодаром» уже смеются все. У трёх клубов будут одинаковые футболки, правда, «быкам» чуть повезло, они её будут использовать лишь в качестве амуниции голкипера.

Почему так получилось – легко объяснить. Все понимают, что у российских клубов нет эксклюзивных контрактов с производителями экипировок, поэтому приходится выбирать из шаблонов. Вероятность совпадения довольно высокая, вот она и сыграла. Объективно-то всё понятно. Наверное, в текущее непростое экономическое время тратить деньги на эксклюзивную форму – роскошь, если только нет какого-то особого повода. Тем не менее руководителям клубов ничего не мешало хотя бы проанализировать, кто одевается у того же технического партнёра, и элементарно согласовать, чтобы не случилось такого конфуза.

«Краснодар» и «Сочи» пытались сделать из формы целое представление, а получилось довольно смешно. Тем более что клубы-то вроде как из одного региона, и их соперничество претендует на звание дерби. В итоге же будут играть в одинаковой форме. Глупо же…

По-настоящему формой разочаровал «Спартак». Клуб так долго и громко говорил о планах на сезон в год столетия, а входит в него с обычной формой. Чем не вариант был вложиться по такому случаю, потратиться и получить какой-то эксклюзив для себя? Ведь «Спартак» мечтает пробиться в Лигу чемпионов. Однако ничего особенного «красно-белые» не сделали. Говорят, что в 2022 году будет особая ретро-форма, ещё какие-то решения, но почему это нельзя было сделать сразу сейчас?

Остальные клубы тоже ничего особенного не показали. «Зенит» будет играть в каких-то штрих-кодах, у «Локомотива» странно скошенная эмблема, да и другие клубы ничем не поразили.

Стоит ли форма отдельного разговора? Конечно, стоит! Мы в России столько лет говорим и говорим о том, что футбол должен быть бизнесом и всё в этом духе. Мы строим проекты, сейчас вот собираемся реформировать всю систему. Однако при этом забываем о какой-то элементарной мелочи. Во многих европейских и южноамериканских городах люди в повседневной жизни надевают майки футбольных клубов и ходят в них. В России этого почти не случается. Основная причина в том, что носить это в повседневной жизни просто не хочется. В Москве, Санкт-Петербурге можно увидеть людей в майках с принтами клубов, но они выглядят стильно, интересно. Наши же клубы умудряются даже шаблоны выбирать либо скучные, либо одинаковые.

А ведь форма – это же составляющая телевизионной картинки. В этом сезоне сторонний болельщик даже не сможет отличить «Сочи» от «Крыльев Советов», и ничего хорошего в этом нет. В отношении каждого из наших клубов так и хочется процитировать Барни Стинсона: «Приоденься!» Если же жалко денег на эксклюзив, то хотя бы на основе шаблонов сделайте уникальный и интересный вариант!