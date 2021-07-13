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Уход Азмуна из «Зенита» на данный момент невозможен

13 Июля 2021, 14:35,

Иранский нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о своем будущем в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Азмуна, на сегодняшний день у нападающего контракт с «Зенитом» и единственное о чем он думает – так это именно о пребывании в «Зените» и о ближайшем противостоянии с «Локомотивом» в Суперкубке России.

Также иранец отметил, что по-прежнему горит желанием когда-то сыграть в европейском чемпионате, поскольку игрок считает, что только так он для себя выяснит, удалось ли ему перерасти российский чемпионат.

Азмун также отметил, что на данный момент его переход исключен, тем более в другие российские клубы.

В прошлом сезоне Азмун до конца кампании РПЛ лидировал в гонке лучших бомбардиров, однако в последний момент Артем Дзюба обошел иранца по количеству голов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Сердар Азмун
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