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«Зенит» задумался о приобретении экс-вингера донецкого «Шахтёра»

19 Июля 2021, 22:43,

Петербургский «Зенит» продолжает искать варианты усиления состава на трансферном рынке. Новой целью «сине-бело-голубых» стал экс-футболист донецкого «Шахтёра» Бернард, ныне выступающий за «Эвертон». Об интересе к бразильцу со стороны российского клуба в «Твиттере» сообщил инсайдер Саймон Дуглас, который сотрудничает с ливерпульским клубом.

Конкретного предложения со стороны «Зенита» пока что не поступало, но не стоит исключать, что 28-летний бразилец переедет в Санкт-Петербург. В «Эвертоне» Рафаэля Бенитеса на Бернарда в предстоящем сезоне не рассчитывают, так что дорогой эта сделка быть не должна. Трансферная стоимость Бернарда составляет 12 миллионов евро, причём контракт у футболиста с нынешним клубом истекает уже через год.

Бернард перешёл в «Шахтёр» в 2013-м году из «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро. Бразилец добросовестно отработал за дончан 5-летний контракт, после чего в качестве свободного агента перешёл в «Эвертон». В течение двух сезонов бразилец был основным на «Гудисон Парк», но в прошлом сезоне отыграл в английской Премьер-лиге всего 12 матчей, забив 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Зенит, Бернард Дуарте
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