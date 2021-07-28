Оздоев выбыл на продолжительный срок

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выбыл по причине травмы колена на срок от двух до трёх месяцев.

Чемпионам России придётся обходиться без своего ключевого хавбека до середины осени. Причиной тому является травма, полученная футболистом в первом туре Тинькофф РПЛ в поединке с «Химками» (3:1). Напомним, что тогда Оздоев покинул поле уже на 9-й минуте встречи.

Как информирует официальный сайт «Зенита», у 28-летнего россиянина диагностировано растяжение связок колена. Хирургическое вмешательство не понадобится, игрок будет проходить консервативное лечение.

Таким образом, Оздоев пропустит следующие квалификационные матчи к ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты, что пройдут в сентябре.