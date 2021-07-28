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Россия. Премьер-лига

Оздоев выбыл на продолжительный срок

28 Июля 2021 • 14:08 Комментировать
Химки
1:3
Зенит
окончен
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выбыл по причине травмы колена на срок от двух до трёх месяцев.

Чемпионам России придётся обходиться без своего ключевого хавбека до середины осени. Причиной тому является травма, полученная футболистом в первом туре Тинькофф РПЛ в поединке с «Химками» (3:1). Напомним, что тогда Оздоев покинул поле уже на 9-й минуте встречи.

Как информирует официальный сайт «Зенита», у 28-летнего россиянина диагностировано растяжение связок колена. Хирургическое вмешательство не понадобится, игрок будет проходить консервативное лечение.

Таким образом, Оздоев пропустит следующие квалификационные матчи к ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты, что пройдут в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Магомед Оздоев
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Комментарии (1)
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Nicholais
28 Июля в 14:59
Ну то есть, в лучшем случае до конца сентября. Печаль....
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