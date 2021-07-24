Семак - о возможных трансферах: «Ждём новичков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой с «Химками» в первом туре Тинькофф РПЛ анонсировал прибытие в команду новых игроков.

«Недостаточно времени прошло с приезда сборников. Кто-то лучше готов, кто-то – хуже. Будем набирать форму», - констатировал Сергей Семак.

Также наставник чемпионов России в эфире «Матч Премьер» подчеркнул, что «сине-бело-голубые» вскоре должны провести усиление состава. Но данный вопрос – вне сферы его компетенции: «Мы ждём новичков. Когда? Не от меня зависит».

В эти минуты проходит поединок первого тура Премьер-лиги. Текстовая трансляция матча «Химки» - «Зенит» доступна на Liveresult.