Матч «Химки» – «Зенит» посетят около тысячи болельщиков с QR-кодами

Стало известно, сколько зрителей смогут посетить поединок стартового тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом». Об этом в интервью Sport24 поведал министр Московской области Роман Терюшков.

По словам чиновника, на этот поединок допустит порядка 1000 болельщиков. Для входа на стадион потребуется QR-код. Сектор для гостевых фанатов будет открыт.

Матч «Химки» - «Зенит» состоится в субботу, 24 июля. Начало запланировано в 17:30 по московскому времени.

По итогам сезона-2020/2021 петербуржцы стали чемпионами России, а подмосковный коллектив финишировал на восьмой строчке.