Моуринью хочет привести в «Рому» Азмуна

Иранец Сердар Азмун до конца лета может сменить клубную прописку в пользу «Ромы».

«Джалоросси» продолжают вести активную работу на рынке по усилению своего состава. Новичком римской команды может стать нападающий «Зенита» Сердар Азмун – в его подписании заинтересован лично новый алленаторе команды Жозе Моуринью.

Актуальность приглашения нового форварда для команды из Вечного города стала выше после того, как испанец Борха Майораль вернулся в «Реал». Подтверждает желание «волков» усилиться Азмуном ресурс Sky Sport Italia.

Потенциальным конкурентом римлян в борьбе за игрока чемпионов России является «Байер» Леверкузен, также наблюдающий за иранцем.