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Моуринью хочет привести в «Рому» Азмуна

24 Июля 2021, 18:42,
Иранец Сердар Азмун до конца лета может сменить клубную прописку в пользу «Ромы».

«Джалоросси» продолжают вести активную работу на рынке по усилению своего состава. Новичком римской команды может стать нападающий «Зенита» Сердар Азмун – в его подписании заинтересован лично новый алленаторе команды Жозе Моуринью.

Актуальность приглашения нового форварда для команды из Вечного города стала выше после того, как испанец Борха Майораль вернулся в «Реал». Подтверждает желание «волков» усилиться Азмуном ресурс Sky Sport Italia.

Потенциальным конкурентом римлян в борьбе за игрока чемпионов России является «Байер» Леверкузен, также наблюдающий за иранцем.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Рома, Жозе Моуринью, Байер, Сердар Азмун
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