Моуринью хочет привести в «Рому» Азмуна

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24 Июля 2021, 18:42,
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Иранец Сердар Азмун до конца лета может сменить клубную прописку в пользу «Ромы».
«Джалоросси» продолжают вести активную работу на рынке по усилению своего состава. Новичком римской команды может стать нападающий «Зенита» Сердар Азмун – в его подписании заинтересован лично новый алленаторе команды Жозе Моуринью.
Актуальность приглашения нового форварда для команды из Вечного города стала выше после того, как испанец Борха Майораль вернулся в «Реал». Подтверждает желание «волков» усилиться Азмуном ресурс Sky Sport Italia.
Потенциальным конкурентом римлян в борьбе за игрока чемпионов России является «Байер» Леверкузен, также наблюдающий за иранцем.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Зенит, Рома, Жозе Моуринью, Байер, Сердар Азмун