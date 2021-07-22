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Семак: «Химки» будут играть с «Зенитом» на победу»

22 Июля 2021, 13:22,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал интервью в преддверии поединка против подмосковных «Химок» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«Химки» - непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона. Они готовы и будут играть на победу. Нас ждет очень непростой матч», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч состоится в Химках в субботу, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Ранее стало известно, что эту встречу смогут посетить около тысячи человек.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионский титул, а «Химки" финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Семак
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