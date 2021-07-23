Игонин: «Не думаю, что отсутствие Малкома станет критическим для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин а беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Тинькофф Российской Премьер-лиги между «Химками» и «Зенитом».

«В предстоящей встрече жду, конечно, победы «Зенита». Первый матч может сложиться по-разному, очень многое зависит от того, насколько команды успели подготовиться, есть ли проблемы в составе. Команды ниже классом часто очень эмоционально подходят к таким играм, особенно с лидерами чемпионата. Всегда, когда есть физическая готовность, когда есть огромное желание, у более слабых команд есть шанс отнять очки у лидеров. Поэтому лёгкой игры я не жду.

Скажется ли на игре «Зенита» отсутствие Малкома? Смотря в каком матче. В общем уровне игроков «Зенит» должен превосходить соперника, поэтому вряд ли один футболист может сильно перевесить эту чашу весов. Не думаю, что в этом матче отсутствие Малкома станет критическим», - сказал Игонин.