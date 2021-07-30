Широков раскритиковал игру Дзюбы в матче с «Химками»

Известный в прошлом полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков осыпал критикой игру Артёма Дзюбы, в настоящее время являющегося форвардом «сине-бело-голубых».

Роман Широков отметил, что присутствовал на матче питерцев с «Химками», и подчеркнул тот факт, что Артём Дзюба весь матч находился не там, где нужно было.

«Стоя в футбол давно не играют. Дзюба просто стоял весь матч, был где угодно, но только не там, где должен быть нападающий», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Роман Широков считает, что с такой игрой Дзюба может не только вылететь из состава сборной России, но стать ненужным и «Зениту».

Артём Дзюба и «Зенит» начали новый сезон в РПЛ победой над «Химками» в выездном матче (3:1).