Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Широков раскритиковал игру Дзюбы в матче с «Химками»

30 Июля 2021 • 18:46 Комментировать
Химки
1:3
Зенит
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Известный в прошлом полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков осыпал критикой игру Артёма Дзюбы, в настоящее время являющегося форвардом «сине-бело-голубых».

Роман Широков отметил, что присутствовал на матче питерцев с «Химками», и подчеркнул тот факт, что Артём Дзюба весь матч находился не там, где нужно было.

«Стоя в футбол давно не играют. Дзюба просто стоял весь матч, был где угодно, но только не там, где должен быть нападающий», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Роман Широков считает, что с такой игрой Дзюба может не только вылететь из состава сборной России, но стать ненужным и «Зениту».

Артём Дзюба и «Зенит» начали новый сезон в РПЛ победой над «Химками» в выездном матче (3:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Роман Широков Артём Дзюба РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 81 минута Крылья Советов 0:1 Спартак Москва 3.85 2.75 2.35
Идет 79 минута Арсенал Тула 0:3 Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:35 · Россия. Премьер-лига
Черданцев высказал мнение насчет лимита в РПЛ
20:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА продолжит карьеру в итальянской «Венеции» официально
19:22 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Промеса нет в заявке «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Сейчас лето, тепло, представьте, сколько могло быть зрителей, включая московских»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Витория назвал причину отсутствия в составе Промеса и Ларссона
18:55 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Пока не думаем о еврокубковых поединках»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Акцент не только на Кварацхелии и Самошникове»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Широков раскритиковал игру Дзюбы в матче с «Химками»
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:07 · Россия. Премьер-лига
Тренер вратарей ЦСКА считает, что нынешним киперам сборной России не хватает харизмы
17:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Никто не может понять, что происходит в «Локомотиве». Цорн устраивает ковровую бомбардировку»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Безуглов назначен главным врачом ЦСКА
16:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Зенит» является явным фаворитом матча с «Ростовом»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Федун назвал слухи о покупке «Вулверхэмптона» «сказками»
Все новости