Михаил Кержаков: «Начало таймов - это не заслуга «Химок», а наш просчёт»

Лучший футболист матча «Химки» - «Зенит» (1:3) Михаил Кержаков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень непросто получилось, особенно в первом тайме, да и во втором у «Химок» были моменты. Чем это можно объяснить?

- В первую очередь, нам нужно было более активно входить в игру, особенно в первом тайме. Я больше скажу, что это не заслуга «Химок», а наш просчет.

- В перерыве был жесткий разговор?

- Дипломатичный.

- Показалось по матчу за Суперкубок, что «Зенит» практически идеально готов к сезону, потому что играли здорово и заставляли соперника ошибаться, и движение хорошее, будто команды с разных планет. А сегодня ощущение такое, что его не было. Как вы оцениваете, как «Зенит» на этой стадии сезона готов функционально?

- Готовы хорошо, но, наверное, мне тоже по игре с «Локомотивом» так показалось, но оказывается, что иногда нужно и побольше сил прикладывать, чтобы более спокойно добиваться результата.