Дзюба и Азмун - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

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24 Июля 2021, 16:36,
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Тренерские штабы подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами команд на поединок стартового тура российской Премьер-лиги.
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.
Встреча состоится в субботу, 24 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.
Премьер-лига стартовала в пятницу поединком между «Ростовом» и столичным «Динамо». Подопечные Сандро Шварца одолели команду Валерия Карпина со счетом 2:0.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Химки