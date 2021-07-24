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Семак: «Матч получился непростым»

24 Июля 2021, 20:06,
Сергей Семак, наставник «Зенита», поделился комментариями по горячим следам игры первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).

«Матч получился непростым. Стремились забить быстрый гол. Хорошие моменты были у Мостового. «Химки» всем доказали, что будут навязывать борьбу в каждом матче», - отрапортовал Сергей Семак.

Наставник «сине-бело-голубых» повлиял на ход матча, сделав эффективные замены. Тренер похвалил Алексея Сутормина и Александра Ерохина, забивших по голу, а также Кирилла Кравцова, заменившего получившего травму Магомеда Оздоева на старте матча.

«У Кравцова есть талант. Будем его развивать», - сказал тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Химки, Сергей Семак
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