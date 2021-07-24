Семак: «Матч получился непростым»

«Матч получился непростым. Стремились забить быстрый гол. Хорошие моменты были у Мостового. «Химки» всем доказали, что будут навязывать борьбу в каждом матче», - отрапортовал Сергей Семак.

Наставник «сине-бело-голубых» повлиял на ход матча, сделав эффективные замены. Тренер похвалил Алексея Сутормина и Александра Ерохина, забивших по голу, а также Кирилла Кравцова, заменившего получившего травму Магомеда Оздоева на старте матча.

«У Кравцова есть талант. Будем его развивать», - сказал тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.