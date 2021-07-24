Глушаков: «Потеря концентрации стоила результата»

Полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым была прокомментирована встреча с «Зенитом» в первом туре российской Премьер-лиги, завершившаяся для хозяев поражением со счетом 1:3

Футболист «красно-чёрных» сожалеет, что его команда не сумела зацепиться за очки в игре против чемпиона: «Не получилось забить голы. Были хорошие моменты. Где-то мы не доиграли».

По мнению Дениса Глушакова, его команда не должна была пропускать три мяча: «Потеря концентрации на пять минут стоила нам результата. Пропустили за это время два мяча. Новые футболисты где-то невнимательно сыграли. Из-за этого такой результат».