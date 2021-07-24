Ерохин: «Впервые фанаты скандировали моё имя»

Александр Ерохин, ставший автором одного из голов «Зенита» в ворота «Химок» в первом туре РПЛ, поделился эмоциями после победы 3:1.

Полузащитник чемпионов России рассказал о своём удачном выходе на замену: «Вышли с Суторминым на замену, чтобы помочь команде. Начало сезона непростое. Хорошо, что всё так вышло. Ракицкий сделал филигранную передачу, оставалось только её замкнуть».

«После гола впервые за долгое время в «Зените» фанаты стали скандировать моё имя. Огромное спасибо!» - приводит слова полузащитника официальный сайт «сине-бело-голубых».

Прежде мнением об игре поделился тренер «Зенита» Сергей Семак.