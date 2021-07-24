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Семак заменил Дзюбу и «Зенит» победил: Сутормин с Ерохиным обыграли «Химки» в первом туре РПЛ

24 Июля 2021, 19:25,

В первом туре РПЛ чемпион страны «Зенит» начал защиту титула матчем с «Химками».

Протокол игры  
Химки 1:3 Зенит
(1:0) Кухарчук Илья 29'    
    33' Азмун Сердар (1:1)
    72' Ерохин Александр (1:2)
    76' Сутормин Алексей (1:3)
Лантратов Илья Стойинович Душан Данилкин Егор Филин Александр Идову Брайн Besard Sabovic   84' (Трошечкин Александр (   84') Дагерстол Филип Глушаков Денис   84' (Корян Аршак (   84') Набиуллин Эльмир Себаи Сенин Кухарчук Илья   72' (Камышев Илья (   72')
Запасные: Соколов Артём Генералов Егор Садыгов Илья Тихий Дмитрий Боженов Кирилл Сычёв Виталий Алиев Камран
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав   85' (Круговой Данил (   85') Ракицкий Ярослав Ловрен Деян Дуглас Сантос Мостовой Андрей   69' (Сутормин Алексей (   69') Оздоев Магомед   4'   11' (Кравцов Кирилл (   11') Кузяев Далер Вендел Маркус   85' (Чистяков Дмитрий (   85') Дзюба Артём   69' (Ерохин Александр (   69') Азмун Сердар
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кузнецов Даниил
24 июля. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

Первый субботний матч первого же тура РПЛ прошёл в Подмосковье. Именно игрой против «Химок» Игоря Черевченко питерский «Зенит» начал защиту чемпионского титула. Суперкубок России футболисты Сергея Семака защитили очень легко, даже играючи. «Локомотив» за счёт собственных ошибок получил три гола, а питерцам даже не пришлось особо напрягаться. По сути, тренировочный матч, трофей, и в хорошем настроении можно лететь в Химки.

Ожидания от команды Игоря Черевченко менее радужные. «Химки» проиграли все пять товарищеских матчей в межсезонье, в последней игре на Кубок Матч Премьер получив пять мячей от московского «Спартака». Пусть игры контрольные, но тревога перед стартом сезона оставалась. Непонятки были и по составу, очень много футболистов подходило к матчу против «Зенита» с микротравмами.

Семак в обороне восстановил связку Ловрен и Ракицкий, в атаке – Азмун и Дзюба. Малкома, отчалившего на Олимпиаду, заменил Андрей Мостовой. Начал «Зенит» очень активно. Первый же прострел Мостового в угол переправлял Вендел – немного не попал. Далее уже сам Андрей после передачи Караваева вышел на рандеву с голкипером и перекинул Лантратова, застрявшего в полупозиции. Илья задел мяч рукой, далее сфера ударилась в штангу и поле покинула.

К середине тайма «Зенит» чуть расслабился и тут же поплатился. С правого фланга пришла атака «Химок», Дагерстол совсем без сопротивления навесил, Идову - пробил. Кержаков команду спас, но на добивании четко сработал Илья Кухарчук, пробивший головой – 1:0. Ну совсем чуть-чуть «Химки» лидировали в счёте. На правом краю штрафной площади Кузяев разыграл мяч и закрутил в угол. Хозяев спасла штанга, но первым к отскоку успел Сердар Азмун, тоже сработавший на добивании – 1:1. «Зенит» быстро отыгрался, но первый тайм бодрее провели «Химки», а Сергея Семака ещё и напрягала ранняя потеря Магомеда Оздоева.

 

С опасного момента вторую половину встречи начал «Зенит». Провалился правый край обороны «Химок», Дзюба получил мяч она углу вратарской, но вместо удара прострелил на дальнюю штангу, куда чуть-чуть не успел Мостовой. Смелые хозяева и после этого не стали в оборону садится, предложив «Зениту» игру на встречных курсах. «Химки» даже острее смотрелись, часто пользуясь ошибками молодого Кравцова. Но, как и в первом тайме, отличился в подобной ситуации «Зенит».

На левом фланге дали осмотреться Ярославу Ракцикому и тот вырезал отличный кросс в штрафную площадь. Свежий Ерохин вылетел на мяч и одним касанием (первым в матче) проткнул его в сетку – 1:2. А потом сделал дело и другой запасной. Сутормин ловко подставил ногу в штрафной площади, заработав пенальти. Сам же Алексей и реализовал 11-метровый удар – 1:3. Легковесное нападение «Зенита» блестяще справилось со своей задачей. Переломив игру в самый нужный момент.

С победы «Зенит» начал защиту титула. «Химки» достойно бились, но после первого тура остались с баранкой в графе «набранные очки».

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Химки
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Комментарии (5)
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1
ингерман
24 Июля 2021, 20:57

ай усех сбг с победой! эйнананэй! ))

4
старый ХЬЮ
24 Июля 2021, 19:58

Полусонный футбол от Зенита, но для Химок этого хватило. Подготовка продолжается.
С ПОБЕДОЙ ЗЕНИТ!

5
jUMPER
24 Июля 2021, 19:45

С победой СБГ!!! откатали в стиле подготовки к серьезным матчам... не особо напрягаясь...прогулялись в химках...)))

0
superzina
24 Июля 2021, 20:59

" не особо напрягаясь...прогулялись в химках..."
Вообще-то это в корне неправильно : сегодня гуляем -завтра играем .
А завтра "игралка" может и не включиться .
В Системе Барселоны ,а она сильнейшая если не в Европе , то в Испании уж точно , начиная с юношеских команд действует специальная система ,которая приучает в каждом матче не гулять , а играть по максимуму .
На совести ГТ и ТШ сегодня Явный недонастрой !

3
только не мясо!!!
24 Июля 2021, 19:35

Заголовок - наитупейший! Зенит с первой победой и с первыми тремя очками в чемпионате!) Будем считать что нужно было приобрести балл "за волю к победе" - тренировка удалась...)

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