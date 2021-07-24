Семак заменил Дзюбу и «Зенит» победил: Сутормин с Ерохиным обыграли «Химки» в первом туре РПЛ

В первом туре РПЛ чемпион страны «Зенит» начал защиту титула матчем с «Химками».

Первый субботний матч первого же тура РПЛ прошёл в Подмосковье. Именно игрой против «Химок» Игоря Черевченко питерский «Зенит» начал защиту чемпионского титула. Суперкубок России футболисты Сергея Семака защитили очень легко, даже играючи. «Локомотив» за счёт собственных ошибок получил три гола, а питерцам даже не пришлось особо напрягаться. По сути, тренировочный матч, трофей, и в хорошем настроении можно лететь в Химки.

Ожидания от команды Игоря Черевченко менее радужные. «Химки» проиграли все пять товарищеских матчей в межсезонье, в последней игре на Кубок Матч Премьер получив пять мячей от московского «Спартака». Пусть игры контрольные, но тревога перед стартом сезона оставалась. Непонятки были и по составу, очень много футболистов подходило к матчу против «Зенита» с микротравмами.

Семак в обороне восстановил связку Ловрен и Ракицкий, в атаке – Азмун и Дзюба. Малкома, отчалившего на Олимпиаду, заменил Андрей Мостовой. Начал «Зенит» очень активно. Первый же прострел Мостового в угол переправлял Вендел – немного не попал. Далее уже сам Андрей после передачи Караваева вышел на рандеву с голкипером и перекинул Лантратова, застрявшего в полупозиции. Илья задел мяч рукой, далее сфера ударилась в штангу и поле покинула.

К середине тайма «Зенит» чуть расслабился и тут же поплатился. С правого фланга пришла атака «Химок», Дагерстол совсем без сопротивления навесил, Идову - пробил. Кержаков команду спас, но на добивании четко сработал Илья Кухарчук, пробивший головой – 1:0. Ну совсем чуть-чуть «Химки» лидировали в счёте. На правом краю штрафной площади Кузяев разыграл мяч и закрутил в угол. Хозяев спасла штанга, но первым к отскоку успел Сердар Азмун, тоже сработавший на добивании – 1:1. «Зенит» быстро отыгрался, но первый тайм бодрее провели «Химки», а Сергея Семака ещё и напрягала ранняя потеря Магомеда Оздоева.

С опасного момента вторую половину встречи начал «Зенит». Провалился правый край обороны «Химок», Дзюба получил мяч она углу вратарской, но вместо удара прострелил на дальнюю штангу, куда чуть-чуть не успел Мостовой. Смелые хозяева и после этого не стали в оборону садится, предложив «Зениту» игру на встречных курсах. «Химки» даже острее смотрелись, часто пользуясь ошибками молодого Кравцова. Но, как и в первом тайме, отличился в подобной ситуации «Зенит».

На левом фланге дали осмотреться Ярославу Ракцикому и тот вырезал отличный кросс в штрафную площадь. Свежий Ерохин вылетел на мяч и одним касанием (первым в матче) проткнул его в сетку – 1:2. А потом сделал дело и другой запасной. Сутормин ловко подставил ногу в штрафной площади, заработав пенальти. Сам же Алексей и реализовал 11-метровый удар – 1:3. Легковесное нападение «Зенита» блестяще справилось со своей задачей. Переломив игру в самый нужный момент.

С победы «Зенит» начал защиту титула. «Химки» достойно бились, но после первого тура остались с баранкой в графе «набранные очки».