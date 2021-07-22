Петржела: «У «Зенита» самая лучшая команда»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением насчёт перспектив петербуржцев в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Я уверен, что лидером станет «Зенит». У «Зенита» самая лучшая команда, хорошее руководство, тренерский состав и болельщики», - подчеркнул экс-тренер «сине-бело-голубых» в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Также Петржела ждёт прогресса в исполнении «Спартака». По его мнению, москвичи прибавят в сравнении с прошлым сезоном.

А вот две другие команды из столицы – «Локомотив» и ЦСКА – чешский тренер не видит реальными претендентами на золотые награды: «Не думаю, что они составят конкуренцию».

Отметим, что первым соперником «Зенита» в РПЛ станут «Химки».