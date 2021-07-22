Дриусси расстанется с «Зенитом»

Себастьян Дриусси, нападающий «Зенита», близок к расставанию со своей нынешней командой в скором времени.

Аргентинский форвард чемпионов России, вероятно, свой последний матч за команду с берегов Невы уже сыграл. По данным источника «Спорт-Экспресса», 25-летний игрок близок к переезду за океан. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, представляющих престижную лигу МЛС.

Примечательно, что Себастьяна Дриусси уже долгое время связывают с вероятным уходом из «Зенита». В числе претендентов на аргентинца назывались клубы Серии А и первенства Турции. Также на него был нацелен «Ривер Плейт», откуда футболист за 15 миллионов евро перешёл в «Зенит» в 2017 году.

За спиной у Дриусси 138 проведённых матчей за «сине-бело-голубых», в которых он отличился 24 мячами.