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Дриусси расстанется с «Зенитом»

22 Июля 2021, 18:27,

Себастьян Дриусси, нападающий «Зенита», близок к расставанию со своей нынешней командой в скором времени.

Аргентинский форвард чемпионов России, вероятно, свой последний матч за команду с берегов Невы уже сыграл. По данным источника «Спорт-Экспресса», 25-летний игрок близок к переезду за океан. В его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, представляющих престижную лигу МЛС.

Примечательно, что Себастьяна Дриусси уже долгое время связывают с вероятным уходом из «Зенита». В числе претендентов на аргентинца назывались клубы Серии А и первенства Турции. Также на него был нацелен «Ривер Плейт», откуда футболист за 15 миллионов евро перешёл в «Зенит» в 2017 году.

За спиной у Дриусси 138 проведённых матчей за «сине-бело-голубых», в которых он отличился 24 мячами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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Комментарии (1)
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1
jUMPER
22 Июля 2021, 18:34

ай ну вот и отмущииться пасан...))) будить фиерить за акиянам...станить наканес та звиздой...)))

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