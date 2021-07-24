Слуцкий: «Не похоже на то, что это первая игра. Впечатление, что это матч в разгар сезона»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Это была хорошая эмоциональная игра. Это лучшая реклама чемпионата?

- Да, не похоже на то, что это первая игра. Впечатление, что это матч в разгар сезона, потому что по скоростям, уровне единоборств, перестроений, свободных зон, было ощущение, что команды на каком-то максимальном уровне готовности. Но нас заставил так играть соперник. А мы, наверное, в какой-то степени заставили их. Хочу отдать должное, «Спартак» - очень сильная команда. Самое главное, что с такой длинной лавкой все пять замен делаются на усиление, поэтому понятно, что где-то какие-то эпизоды «Спартак» не реализовал, в некоторых моментах, особенно в концовке, нам повезло, но все равно могу поблагодарить ребята за проявленные качества игры и старание, и бойцовский дух.

- Что вы изменили во втором тайме? Потому что в конце первого казалось, что «Спартак» вот-вот дожимает, но гол во втором тайме, да и первые 20 минут были за «Рубином».

- Мы говорили о том, что ни в коем случае нельзя садиться, потому что в концовке первого тайма было несколько простых потерь, нас «Спартак» заставил сесть глубоко. Это очень опасно, потому что каждый стандарт несет большую угрозу, поэтому мы пытались максимально отодвинуть игру от своих ворот. Очень рад, что нам это удалось сделать.