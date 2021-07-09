Федун: «Хотелось бы, чтобы медали были другого цвета»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался пресс-службе московского клуба по поводу получения командой серебряных медалей за прошлый сезон РПЛ.

По словам Федуна, получить серебряные медали – приятно, но хотелось бы, чтобы медали были золотыми. Также владелец клуба отметил, что для многих молодых игроков команды эта награда – одна из первых, но посоветовал футболистам убрать серебро подальше, ведь новый сезон, надеется Федун, станет для «Спартака» золотым.

Как известно, «Спартаку» в прошлой кампании РПЛ удалось занять второе место, и команда выступит в следующем сезоне в Лиге чемпионов.