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Деменко – матче с «Рубином»: «Спартак» изначально был фаворитом, но футбол непредсказуем»

25 Июля 2021, 17:52,

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в гостях от «Рубина» со счётом 0:1.

«Спартак» изначально был фаворитом, но футбол непредсказуем, все может поменяться. Как я и говорил, чемпионат и Кубок Париматч Премьер - разные вещи. На самом деле «Спартак» играл хорошо, другое дело, что не забили свои моменты. Леонид Слуцкий сказал, что «Спартак» в хорошей форме и «Рубину» было тяжело. Казанцы нашли свой момент, забили, а потом уже постарались не дать «Спартаку» ничего сделать. У «красно-белых» была ещё пара моментов, но надо забивать. «Рубин» в этом сезоне будет бороться за высокие места. Надо, чтобы все сложилось, чтобы травм не было. «Рубин», честно сказать, не удивил. У Леонида Слуцкого всегда добротные команды, он подбирает таких футболистов, которых хочет видеть. Может быть мастерства в какой-то степени не хватает у игроков, но самоотдача и выполнение тренерских указаний безукоризненны. «Рубин» точно  в этом сезоне будет бороться. Многие команды ещё будут ошибаться: вчера тот же «Зенит» с «Химками», если бы не удаление, никто не знает, как сложилась бы игра. «Рубин» порадовал тем, что обыграл лидера. А на что они будут претендовать, посмотрим уже после тура седьмого. Бывает, что команда хорошо начинает, а потом проигрывает. Многое зависит от соперников. Главное, что «Рубин» показал, что может с любым соперником играть и доставлять проблемы. Хотя «Спартак» выглядел сильнее, с этим никто не спорит, но свои моменты они не реализовали», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Рубин, РПЛ, Максим Деменко
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Комментарии (2)
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0
779
25 Июля 2021, 21:21

Можно сколько угодно считать фаворитом, но против Слуцкого надо работать с удвоенной энергией.

0
Clark Alexander
25 Июля 2021, 19:48

Спартак» изначально был фаворитом, но spartakovski dyx ne daet, t.k. privichka proigrivat
nikyda ne denetsa...

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