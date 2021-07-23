«Спартак» представил две новые формы

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23 Июля 2021, 10:29,
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Представлены два комплекта игровой экипировки московского «Спартака» на сезон-2021/2022. Форма презентована посредством ролика на клубном Youtube-канале.
Домашний комплект выполнен в традиционной расцветке - футболка красная с горизонтальной полоской, шорты - белые. Выездная форма сделана белой, а шорты - красные.
Техническим партнером вице-чемпиона России является компания Nike.
В первом туре Премьер-лиги подопечные Руя Витории встретятся с казанским «Рубином». Поединок состоится в субботу, 24 июля, на стадионе «Казань Арена». Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.
«Приоденься!» Российские клубы разочаровали формами на новый сезон
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва