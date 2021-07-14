Геркус: «Болельщики «Спартака» сейчас поголовно влюбляются в Виторию»

Илья Геркус, бывший президент московского «Локомотива», прокомментировал выступления «Спартака» под руководством нового рулевого Руя Витории.

В своем «Твиттере» Геркус высказал точку зрения, согласно с которой все болельщики московского «Спартака» влюбляются в Руя Виторию. Также Илья Геркус предположил, что «медовый месяц» может продлиться и до зимы.

Как известно, тренерский штаб португальского специалиста подписал с клубом двухлетнее соглашение, сменив на посту Доменико Тедеско. «Спартак» в прошлом сезоне стал обладателем серебряных медалей чемпионата России и возьмет участие в квалификационных матчах Лиги чемпионов.