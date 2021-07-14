Геркус: «Болельщики «Спартака» сейчас поголовно влюбляются в Виторию»

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14 Июля 2021, 23:51,
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Илья Геркус, бывший президент московского «Локомотива», прокомментировал выступления «Спартака» под руководством нового рулевого Руя Витории.
В своем «Твиттере» Геркус высказал точку зрения, согласно с которой все болельщики московского «Спартака» влюбляются в Руя Виторию. Также Илья Геркус предположил, что «медовый месяц» может продлиться и до зимы.Как известно, тренерский штаб португальского специалиста подписал с клубом двухлетнее соглашение, сменив на посту Доменико Тедеско. «Спартак» в прошлом сезоне стал обладателем серебряных медалей чемпионата России и возьмет участие в квалификационных матчах Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Спартак Москва, Илья Геркус, Руй Витория
Ну, посмотрим, Кубок Париматч Премьер не всегда показателен, как мы знаем ) А это значит, что ожидания от Спартака будут всё больше и больше дальше. Как бы это не подвело Виторию по итогу. А так, если реакция фанатов будет адекватной, но и поддержат Виторию попервах :) И раскрыться тогда этому средненькому тренеру будет проще. Но это всё в будущем, если Спартак продолжит играть, как начал, повторюсь.