Старфельт перешёл в «Селтик»

Карл Старфельт покинул ряды казанского «Рубина» ради трансфера в состав «Селтика».

Карьера 26-летнего шведского защитника продолжится в составе «кельтов». На официальном сайте «Рубина» опубликована новость, подтверждающая факт состоявшегося перехода.

Пресс-служба казанцев поблагодарила скандинава за плодотворное сотрудничество и напомнила, что за два года выступлений в России Карл Старфельт провел 42 поединка и забил за этот срок три мяча.

Прежде сообщалось, что трансфер шведа принесёт в казну «Рубина» 5 миллионов евро. 10 процентов из этой суммы будет перечислено на счета «Гётеборга» - его предыдущего клуба.