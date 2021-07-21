Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Старфельт перешёл в «Селтик»

21 Июля 2021, 21:11,

Карл Старфельт покинул ряды казанского «Рубина» ради трансфера в состав «Селтика».

Карьера 26-летнего шведского защитника продолжится в составе «кельтов». На официальном сайте «Рубина» опубликована новость, подтверждающая факт состоявшегося перехода.

Пресс-служба казанцев поблагодарила скандинава за плодотворное сотрудничество и напомнила, что за два года выступлений в России Карл Старфельт провел 42 поединка и забил за этот срок три мяча.

Прежде сообщалось, что трансфер шведа принесёт в казну «Рубина» 5 миллионов евро. 10 процентов из этой суммы будет перечислено на счета «Гётеборга» - его предыдущего клуба.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Селтик, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Гётеборг, Карл Старфельт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса
Игроки ЦСКА отказались привиться от коронавируса  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола