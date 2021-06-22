«Рубин» предоставил 10-дневный отдых футболистам сборной России

Футболисты сборной России Юрий Дюпин и Денис Макаров получили 10 дней отдыха перед сборами, связанными с подготовкой казанского клуба к новому сезону, сообщает пресс-служба «Рубина».

Сборная России вылетела с чемпионата Европы после группового этапа. Команда Станислава Черчесова уступила сборным Бельгии и Дании, при этом обыграв команду Финляндии во втором туре. Дюпин и Макаров не сыграли ни одной минуты на чемпионате Европы.

«Рубин» уже начал предсезонные сборы под руководством главного тренера Леонида Слуцкого. Казанский клуб проведет несколько товарищеских матчей в период с 24 июня по 5 июля, а 11 июля сыграет на коммерческом турнире в Москве и Подмосковье. Старт нового сезона РПЛ запланирован на 25 июля, казанский «Рубин» в первом туре примет дома московский «Спартак».