Титов дал прогноз на матч «Рубин» - «Спартак»

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24 Июля 2021, 10:59,
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Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» с казанским «Рубином» в стартовом туре Премьер-лиги.
«Форма «Спартака» никуда не ушла. Он готов бежать, прессинговать. Жду победы «Спартака» в этой встрече, возьму с форой (-1)», - приводит слова Титова «Рейтинг Букмекеров».
Матч между «Рубином» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 июля, на стадионе «Казань Арена». Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
В прошлом сезоне «красно-белые» стали вице-чемпионами России, а казанцы финишировали на четвертой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Рубин, прогнозы на футбол, Егор Титов