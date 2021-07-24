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Титов дал прогноз на матч «Рубин» - «Спартак»

24 Июля 2021, 10:59,

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» с казанским «Рубином» в стартовом туре Премьер-лиги.

«Форма «Спартака» никуда не ушла. Он готов бежать, прессинговать. Жду победы «Спартака» в этой встрече, возьму с форой (-1)», - приводит слова Титова «Рейтинг Букмекеров».

Матч между «Рубином» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 июля, на стадионе «Казань Арена». Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В прошлом сезоне «красно-белые» стали вице-чемпионами России, а казанцы финишировали на четвертой строчке.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Рубин, прогнозы на футбол, Егор Титов
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