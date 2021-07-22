Ринат Билялетдинов: «У «Спартака» сильный состав»

Экс-рулевой московского «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов считает именно «красно-белых» главным соперником «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Спартак» очень радует в контрольных матчах. Руй Витория работает с сильным составом. Я бы даже сказал, что у «красно-белых» переизбыток на некоторых позициях. У них опытная молодежь, вернулись футболисты из аренд», - отмечает Билялетдинов в общении с «Российской газетой».

Бывший тренер примерно понимает, за счёт каких сильных сторон будет строить свою игру «Зенит» в новом сезоне: «Сдвоенный центр нападения в лице Дзюбы и Азмуна, плюс креатив нескольких игроков». Также Билялетдинов-старший ожидает спада в игре «сине-бело-голубых» по причине их участия в Лиге чемпионов.