Червиченко: «Селихову нужно искать новый клуб»

Андрей Червиченко, в прошлом занимавший пост президента московского «Спартака», высказался по поводу травмы голкипера Александра Селихова. Вратарь получил травму пальца на руке и будет вне игры на протяжении трёх месяцев.

По словам Червиченко, ему очень жаль Селихова, вратарю совсем не везет с травмами. Также Червиченко высказал мнение, согласно с которым «Спартак» - не клуб для Селихова. По мнению экс-президента «красно-белых», голкиперу на данный момент нужно две вещи: восстановление от травмы, и поиск нового клуба. Об этом Червиченко рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

В прошлом сезоне Селихов провёл за основную команду «Спартака» один матч. Также вратарь защищал ворота второй команды в 10 поединках.