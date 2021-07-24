Самошников: «Голову я не поднял посмотреть, есть ли у меня партнёр, поэтому решился на удар»

Лучший игрок матча «Рубина» со «Спартаком» (1:0) Илья Самошников поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему игра получилась такой разной в таймах?

- Почему разной? Я думаю, в первом тайме, минут 35, она была очень равной, потом мы чуть отдали инициативу, может быть, чуть подустали, может быть, «Спартак», не знаю. Потом мы все выровняли, во втором тайме у них появились разрывы. Так вышло.

- Что поменялось в перерыве? Ты стал больше ходить вперед, смело, не стал бояться себя. Было видно, потому что в первом тайме ты больше обороне уделял внимание.

- Во втором тайме правый хав больше начал оставаться впереди, у меня были больше зоны. Из-за этого я больше брал на себя инициативу.

- Как ты решился на этот удар? Это было отчаяние, или ты думал, что надо хорошо попасть?

- Я уже был перед штрафной, у меня было два варианта - либо бить, либо отдавать. Так как голову я не поднял посмотреть, есть ли у меня партнер, поэтому я решился на удар.

- Куда хотел пробить? Был рикошет. Показалось, что хотел в дальний, а не ближний угол?

- В дальний угол бил я. Там рикошет от Жиго был.

- В целом, как-то поменялась твоя игра, работа на сборах повлияла в плане задач Слуцкого? Они какие-то другие по сравнению с прошлым сезоном или все то же самое?

- Нет, все то же самое, все так же. Есть небольшие перестановки, но я не буду о них говорить.

- Расскажи, что для тебя значит победа над «Спартаком» в стартовом туре? Как тебе соперник в таком матче? Все-таки это уже изменившийся «Спартак».

- Хороший соперник, много владеет мячом, много берут на себя инициативу, они поменялись по сравнению с прошлым годом. Но и мы чуть преобразились тоже. А победа? Я очень рад, что мы выиграли, и мне удалось забить и принести победу команде.