Деменко: «Спартак» будет максимально включаться в борьбу за чемпионство»

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21 Июля 2021, 19:00,
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от выступлений «красно-белых» в предстоящем сезоне в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.
- «Спартак» сейчас в хорошей форме. То, как они выглядят, как они смотрятся, радует. В этом году клубу будет сто лет. Уверен, что «Спартак» будет максимально включаться в борьбу за чемпионство, это однозначно. Команда сыгралась сейчас. Да, футболисты нужны в любом случае, и если будет еще какая-то дозаявка новых игроков - замечательно, но даже при нынешнем составе мы уже видим сейчас другой «Спартак», это не тот «Спартак», что мы видели в том году. Сейчас команда играет более слаженно. Но опять же, я сужу лишь по тем матчам, что я видел. Можно сказать, что игра с «Бенфикой» будет определенного рода показателем того, что команда из себя представляет и на что она готова. Конечно, ждем от «Спартака» в предстоящем сезоне борьбы за чемпионство, это однозначно», - сказал Деменко.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Максим Деменко
Ахах)))
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.