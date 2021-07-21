Деменко: «Спартак» будет максимально включаться в борьбу за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от выступлений «красно-белых» в предстоящем сезоне в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

- «Спартак» сейчас в хорошей форме. То, как они выглядят, как они смотрятся, радует. В этом году клубу будет сто лет. Уверен, что «Спартак» будет максимально включаться в борьбу за чемпионство, это однозначно. Команда сыгралась сейчас. Да, футболисты нужны в любом случае, и если будет еще какая-то дозаявка новых игроков - замечательно, но даже при нынешнем составе мы уже видим сейчас другой «Спартак», это не тот «Спартак», что мы видели в том году. Сейчас команда играет более слаженно. Но опять же, я сужу лишь по тем матчам, что я видел. Можно сказать, что игра с «Бенфикой» будет определенного рода показателем того, что команда из себя представляет и на что она готова. Конечно, ждем от «Спартака» в предстоящем сезоне борьбы за чемпионство, это однозначно», - сказал Деменко.