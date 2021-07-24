Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  

«Рубин» и «Спартак» выдали увлекательный матч в Казани. «Красно-белые» действовали интереснее, но забит не смогли, а вот казанцы усилиями Ильи Самошникова отличились и заработали три очка.

Пожалуй, центральный матч первого тура премьер-лиги в субботу прошёл в Казани. Между собой играли два представителя России в еврокубках и два претендента как минимум на место в топ-3. «Рубин» принимал «Спартак», и назвать фаворита поединка было сложно. При этом нельзя было отделаться от мысли, что буквально десять дней назад в рамках Кубка Париматч Премьер «красно-белые» уничтожили казанцев со счётом 4:0, но едва ли кто-то ждал повторения в официальной игре результата контрольной.

«Рубин» начал матч активнее сразу передвинув мяч к штрафной «Спартака». «Красно-белые» при этом москвичи будто не были против, более того, они быстро могли поймать соперника на контратаке. Мозес сделал передачу по правому флангу вперёд на Соболева, который вместе с Промесом убегал против одного защитника. Россиянин пытался вывести голландца на рандеву с Дюпиным, но вратарь опередил оппонента, вовремя выйдя за пределы штрафной. Казанцы старались действовать левым флангом, но в дебюте поединка Кварацхелию довольно спокойно останавливали то Рассказов, то Джикия.

Игра шла на неплохих скоростях, но без ворот. И Максименко, и Дюпин был в напряжении, на голове, но в игру вступать им почти не приходилось. В середине тайма сначала мяч в штрафной отлетел к Абильдгору, который головой по высокой дуге направил футбольный снаряд в сторону ворот, но Максименко без труда с этим справился. В ответ Ларссон продирался по левому флангу, но его прострел от лицевой в направлении Промеса был прерван. Чуть позже голландец уже пробил слева из-за пределов штрафной и попал в створ, но Дюпин также без проблем мяч забрал.

Ближе к концу тайма «Спартак» захватил инициативу и стал действовать активнее. «Красно-белые» даже забили после углового, но взяти ворот было отменено из-за нарушения правил. Вскоре после навеса со штрафного Джикия головой пробил с близкого расстояния, но Абильдгор спас ворота. Затем Мозес плотно пробил издали, но прямо по центру ворот и точно в руки Дюпину. За минуту до конца первого тайма «красно-белые» обязаны были открывать счёт. После быстрой атаки Ларссон смещался вдоль линии штрафной и сделал тонкую передачу вперёд на Мозеса, но нигериец не смог в ближнем бою переиграть вратаря «Рубина». В компенсированное время Жиго пытался замкнуть ещё одну подачу, но мяч перелетел и через Дюжина, и через перекладину, так что на перерыв Команы ушли при нулях на табло.

В самом начале второго тайма хозяева открыли счёт. Самошников перехватил мяч в центре поля, рванул вперёд и, подходя к штрафной, пробил. Футбольный снаряд, задев Жиго, влетел в верхний угол ворот, а у Максименко шансов толком и не было. Казанцы продолжали действовать активно, и вскоре Айртон лишь в последний момент успел головой прервать опасную передачу на Хвана.

Постепенно «Спартак» всё же оживился и провёл несколько своих атак, но самой опасной была срезка Уремовича после прострела, но мяч пролетел мимо ворот. Казанцы ответили прорывом Кварацхелии, но его удар пришёлся в руки Максименко. Вскоре Самошников пальнул метров с тридцати, мяч летел в верхний угол, но голкипер «красно-белых» в красивом прыжке спас свою команду. Тут же обязан был забивать Кварацхелия. Самошников прошёл по левому флангу и прострелил, Жиго играл на перехвате, но подарил футбольный снаряд грузинскому вингеру «Рубина», который из пределов штрафной мощно пробил, но в створ не попал.

За девятнадцать минут до конца матча гости обязаны были сравнивать счёт. «Спартак» пытался пробиться в штрафную с левого фланга, казанцы выбили мяч кое-как в другую зону штрафной, откуда Бакаев с лёта расстреливал ворота, но Дюпин выручил свою команду. Вскоре после навеса Бакаева слева Уремович успел в падении опередить Соболева и выбить мяч на угловой.

В конце матча Виктория пошёл ва-банк, сняв Умярова и выпустив дополнительного форварда Мелкадзе. Тут же форвард обязан был сравнивать счёт. После атаки правым флангом Бакаев от лицевой сделал передачу назад на Мелкадзе, который пробил в дальний угол, но чуть не попал. Тут же уже после атаки левым флангом Мирзов вывел Мелкадзе на рандеву с Дюпиным, но форвард не смог переиграть вратаря в ближнем бою. В компенсированное время Мелкадзе отдал мяч Игнатову, который из пределов штрафной бил на исполнение в дальний верхний угол, но в створ не попал.

Таким образом, «Рубин» впервые с 2014-го года сумел дома обыграть «Спартак». При этом по игре «красно-белые» выглядели лучше, но три очка достались казанцам. Во втором туре премьер-лиги «Спартак» вновь отправится на выезд - на этот раз в Самаре подопечные Руя Витории сыграют с «Крыльями Советов». «Рубин» также отправится в гости - в Туле дружину Слуцкого будет ждать «Арсенал».