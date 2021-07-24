Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  

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24 Июля 2021, 22:03,
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«Рубин» и «Спартак» выдали увлекательный матч в Казани. «Красно-белые» действовали интереснее, но забит не смогли, а вот казанцы усилиями Ильи Самошникова отличились и заработали три очка.
|Рубин
|1:0
|Спартак Москва
|(1:0) Самошников Илья 49'
Пожалуй, центральный матч первого тура премьер-лиги в субботу прошёл в Казани. Между собой играли два представителя России в еврокубках и два претендента как минимум на место в топ-3. «Рубин» принимал «Спартак», и назвать фаворита поединка было сложно. При этом нельзя было отделаться от мысли, что буквально десять дней назад в рамках Кубка Париматч Премьер «красно-белые» уничтожили казанцев со счётом 4:0, но едва ли кто-то ждал повторения в официальной игре результата контрольной.
«Рубин» начал матч активнее сразу передвинув мяч к штрафной «Спартака». «Красно-белые» при этом москвичи будто не были против, более того, они быстро могли поймать соперника на контратаке. Мозес сделал передачу по правому флангу вперёд на Соболева, который вместе с Промесом убегал против одного защитника. Россиянин пытался вывести голландца на рандеву с Дюпиным, но вратарь опередил оппонента, вовремя выйдя за пределы штрафной. Казанцы старались действовать левым флангом, но в дебюте поединка Кварацхелию довольно спокойно останавливали то Рассказов, то Джикия.
Игра шла на неплохих скоростях, но без ворот. И Максименко, и Дюпин был в напряжении, на голове, но в игру вступать им почти не приходилось. В середине тайма сначала мяч в штрафной отлетел к Абильдгору, который головой по высокой дуге направил футбольный снаряд в сторону ворот, но Максименко без труда с этим справился. В ответ Ларссон продирался по левому флангу, но его прострел от лицевой в направлении Промеса был прерван. Чуть позже голландец уже пробил слева из-за пределов штрафной и попал в створ, но Дюпин также без проблем мяч забрал.
Ближе к концу тайма «Спартак» захватил инициативу и стал действовать активнее. «Красно-белые» даже забили после углового, но взяти ворот было отменено из-за нарушения правил. Вскоре после навеса со штрафного Джикия головой пробил с близкого расстояния, но Абильдгор спас ворота. Затем Мозес плотно пробил издали, но прямо по центру ворот и точно в руки Дюпину. За минуту до конца первого тайма «красно-белые» обязаны были открывать счёт. После быстрой атаки Ларссон смещался вдоль линии штрафной и сделал тонкую передачу вперёд на Мозеса, но нигериец не смог в ближнем бою переиграть вратаря «Рубина». В компенсированное время Жиго пытался замкнуть ещё одну подачу, но мяч перелетел и через Дюжина, и через перекладину, так что на перерыв Команы ушли при нулях на табло.
В самом начале второго тайма хозяева открыли счёт. Самошников перехватил мяч в центре поля, рванул вперёд и, подходя к штрафной, пробил. Футбольный снаряд, задев Жиго, влетел в верхний угол ворот, а у Максименко шансов толком и не было. Казанцы продолжали действовать активно, и вскоре Айртон лишь в последний момент успел головой прервать опасную передачу на Хвана.
Постепенно «Спартак» всё же оживился и провёл несколько своих атак, но самой опасной была срезка Уремовича после прострела, но мяч пролетел мимо ворот. Казанцы ответили прорывом Кварацхелии, но его удар пришёлся в руки Максименко. Вскоре Самошников пальнул метров с тридцати, мяч летел в верхний угол, но голкипер «красно-белых» в красивом прыжке спас свою команду. Тут же обязан был забивать Кварацхелия. Самошников прошёл по левому флангу и прострелил, Жиго играл на перехвате, но подарил футбольный снаряд грузинскому вингеру «Рубина», который из пределов штрафной мощно пробил, но в створ не попал.
За девятнадцать минут до конца матча гости обязаны были сравнивать счёт. «Спартак» пытался пробиться в штрафную с левого фланга, казанцы выбили мяч кое-как в другую зону штрафной, откуда Бакаев с лёта расстреливал ворота, но Дюпин выручил свою команду. Вскоре после навеса Бакаева слева Уремович успел в падении опередить Соболева и выбить мяч на угловой.
В конце матча Виктория пошёл ва-банк, сняв Умярова и выпустив дополнительного форварда Мелкадзе. Тут же форвард обязан был сравнивать счёт. После атаки правым флангом Бакаев от лицевой сделал передачу назад на Мелкадзе, который пробил в дальний угол, но чуть не попал. Тут же уже после атаки левым флангом Мирзов вывел Мелкадзе на рандеву с Дюпиным, но форвард не смог переиграть вратаря в ближнем бою. В компенсированное время Мелкадзе отдал мяч Игнатову, который из пределов штрафной бил на исполнение в дальний верхний угол, но в створ не попал.
Таким образом, «Рубин» впервые с 2014-го года сумел дома обыграть «Спартак». При этом по игре «красно-белые» выглядели лучше, но три очка достались казанцам. Во втором туре премьер-лиги «Спартак» вновь отправится на выезд - на этот раз в Самаре подопечные Руя Витории сыграют с «Крыльями Советов». «Рубин» также отправится в гости - в Туле дружину Слуцкого будет ждать «Арсенал».
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Спартак Москва, Рубин
шпортаг свое в сезоне взял. скоро радужная навсегдашняя звезда на трусах красоваться будецЪ за 5 побед на важнейшем купке ПМП, не то что там какой-то РПЛ... красавцы!!!
P.S. Нападение Спартака провалило матч, а посредственные кауказцы не зарешали.
Не будем про судейство, но отмененный гол - чистой воды клоунада).
Ну, что сказать... Играли хорошо, но фатальное невезение в реализации своих моментов. Ничего, холодный душ не помешает, а то собрались уже всех выносить: "тридцать очков в десяти турах"!.. А Слуцкий молодец, и Дюпин молодец! Так что, "Рубин" с заслуженной победой...
Вот это нежданчик!? Не видел игры. Неужели Рубин так хорош или Спартак все силы оставил на кубке МП ?
РУБИН с ПОБЕДОЙ!!!
Принцып: раз...два...три...хрюнделей придави...работает))) они все голы забили на матч пример...как раз за перваи 10 турав...)))
там давича какой та адареннай писал падавай бинфигу...)))
ну ни чё пасаны... проста сегдня ни ваш день...))) ни падвизло...)))
На ковёр к Зареме выходи строиться!
Спартак феерил на каком-то там кубке, Витория мессия, вот кто составит конкуренцию зениту. Я ещё тогда сказал-лакмусовая бумажка будет официальный матч
Безбородый сделал свое дело.. нужен был малейший повод для отмены гола и этот свистун им воспользовался. Засунуть бы ему свисток в одно место. А таких толчков в каждом матче бывает вагон с маленькой тележкой. Захочет судьишка найти повод он его всегда найдет. Защитник Рубина почуствовав малейшее прикосновение сзади понял, что до мяча может не дотянуться и красиво нарисовал падение. Теперь понятно, что с судейством ничего не изменится. Как душили Спартак свистками желтыми карточками особенно защитникам иак и продолжаюти вновом сезоне.
Так взяли бы задушились сами и не мучились,и других не мучили.
лелик... прикрати...птачок морщить...)))
Весёлый футбол, понравилось, Рубин - красавцы, Самошников - лучший, Шмурнов со своими комментариями - просто дятел... Вся борьба в чемпионате впереди!) И это радует...)
а зато хрбшки кубок париматча взяли! Это не какая-то там Премьер-лига.
Эх установку Заремы не выполнили. Где 30 очков в первых 10 турах?
Рубин Слуцкого с победой!
Спартак с первого тура пошел в отрыв. Только не в ту сторону))
ай хрюнделя нулевыя.. у рубика была куча моментов во 2 тайме.. пожалели подкорытных и бритый за них сёдни топил.. чистый гол рубина зажал.. потом хозяева ушли в оборону щет защищать.. отстояли.. шпортаг ничего окромя навала в конце и не показав.. ждали шо судейка затащит.. но без бороды напуганный последними событиями шуганулся и не засветився тк про него тоже много чего было.. )))
игра даже совсем ничего , Спартаку нужно время , а болельщикам терпения ))
Забит (имя что ли такое - типа Магомедшарипов)), через Дюжева ( а не Дюпина) и т.д. Андрей, ну не торопитесь вы уж так - текст проверяйте )
Крала и Хендрикса вместо умярова и рассказова и норм. Плюс Понце ещё приедет с олимпиады вместо соболя.
Незаслуженное поражение! Но это - футбол! Так бывает! Игнатову и Мелкадзе не хватило мастерства сравнять счёт. Жиго ошибся при голе "Рубина" - пятился назад вместо того, чтобы сразу встретить Самошникова. Максименко потащил мёртвый мяч от того же Самошникова. И на выходах стал играть гораздо увереннее.