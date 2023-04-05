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Кубок России

Пономарёв: «Тороп спокойно играл, всё правильно делал абсолютно без ошибок»

05 Апреля 2023 • 22:22 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре вратаря Владислава Торопа в игре Кубка России против «Крыльев Советов».

«Тороп спокойно играл, всё правильно делал абсолютно без ошибок. Заставил понервничать, когда стал обводкой заниматься. Это не его дело — выбей мяч подальше, и хорош», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, молодой голкипер должен учиться у Игоря Акинфеева, отметив, что великий вратарь «армейцев», в отличие от Владислава, никогда не рискует с перепасовками у собственных ворот.

Напомним, что Владислав Тороп провёл семь встреч в футболке ЦСКА в рамках Кубка России, отстояв «на ноль» в поединке против «Крыльев Советов», по итогам которого его клуб вышел в финал Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Тороп Владимир Пономарёв
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