Гленн Бейл: «Не считаю, что автогол — моя ошибка»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о поражении от столичного ЦСКА в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Что случилось на последних минутах? Мы не очень удачно играли на перехватах. Не считаю, что автогол — моя ошибка. Это просто обычное невезение», — заявил нидерландский футболист в интервью «Чемпионату». По мнению Бейла, самарцы в этой встрече заслуживали большего, а возможно даже победы.

Напомним, что «Крылья Советов» уступили в гостевом ответном поединке с минимальным счётом из-за автогола нидерландца. Подопечные Игоря Осинькина вылетели в Путь регионов.