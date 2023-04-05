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Кучаев: «Первый тайм был неплохой, второй был уже на морально-волевых»

05 Апреля 2023 • 21:44 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (1:0).

- На самом деле в первом тайме мы неплохо играли, не хватало, может быть, последнего паса, не удавалось создавать остроту, но в принципе игру контролировали. Но во втором тайме игра переменилась. «Крылья» стали лучше играть. По сравнению с матчем в Самаре они поменяли рисунок, пытались выходить через короткий пас, когда мы играли у них. Сейчас у них была упрощена игра, и больше они были сфокусированы на длинных передачах и подборах. Поэтому первый тайм был неплохой, второй был уже на морально-волевых.

- Это по качеству игры, а по деталям? В концовке признавайтесь, что было в голове? Выбирали, в какой угол будете бить?

- Я не выбирал, потому что меня заменили. На самом деле, наверное, морально мы уже готовились к 11-метровым, но не хотели их, потому что это больше лотерея. Хотели выиграть за эти 90 минут, и хорошо, что удалось это сделать.

- Что за ощущения, когда мяч оказался в воротах? Еще и после автогола.

- На самом деле вначале  я не поверил, что он в воротах, потому что всё было в динамике, и не всё было видно со скамейки. Но когда все побежали радоваться… Мы еще боялись, что был офсайд, но потом на повторе посмотрели, что мяч отлетел от игрока «Крыльев». Были уверены, что был гол, и радовались.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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